اليوم السابع
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استمرار البحث عن 3 شباب من أسرة واحدة غرقوا فى بحر جمصة

الأحد، 28 مايو 2023 02:17 م
استمرار البحث عن 3 شباب من أسرة واحدة غرقوا فى بحر جمصة فريق إنقاذ - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تستمر أعمال البحث عن 3 شباب من قرية زيدان بمركز الحامول فى كفر الشيخ، غرقوا في جمصة، لليوم الثاني على التوالي، وتجرى أعمال البحث من مدينة جمصة لبورسعيد في مياه البحر المتوسط، كما تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، لليوم الثاني على التوالي، لاستخراجهم، كما تواصلت الاتصالات لكافة الجهات المعنية، لمواصلة البحث عن جثامين الشباب الثلاثة.
 
والغرقى رحمهم الله شقيقان وابن عمهما، وهم أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وعادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

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