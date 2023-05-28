اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ينعى 3 شباب من أسرة واحدة بمركز الحامول غرقوا في بحر جمصة

الأحد، 28 مايو 2023 12:00 ص
محافظ كفر الشيخ ينعى 3 شباب من أسرة واحدة بمركز الحامول غرقوا في بحر جمصة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 3 شباب غرقوا في بحر جمصة، داعيا الله أن يتغدمهم في واسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي نفس السياق هناك تواصل مستمر بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، ليتم دفن جثامينهم بمقابر العائلة بقرية زيدان.

والغرقى رحمهم الله شقيقين وابن عمهما، وهم أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وعادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.


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