اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 11:30 م
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استمرار أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. اعرف موعد ظهورها

الأحد، 28 مايو 2023 11:30 م
استمرار أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. اعرف موعد ظهورها الشهادة الإعدادية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية التربية والتعليم فى المنيا، أعمالها فى تصحيح أوراق الإجابات بالشهادة الإعدادية، وكذلك أعمال التدقيق والرصد للدرجات، حتى موعد إعلان النتيجة، عقب إعتمادها من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا.
 
وقال مصدر بتعليم المنيا، إن الكنترولات تعمل بجد منذ بداية الامتحانات حتى نهايتها من حيث أعمال التصحيح والتدقيق للدرجات والذى قد يستمر نحو أسبوع، ثم بعدها تتم عمليات رصد الدرجات وتستمر أيضا حوإلى 5 إلى 6 أيام بعدها يتم عرض النتيجة على اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لاعتمادها تمهيدا لإعلأنها للطلاب. 
 
وأضاف المصدر أن موعد إعلان النتيجة لم يتم تحديده بعد، ولكن من المتوقع أن يكون فى النصف الأول من شهر يونيو، والذى سيتم عن طريق رابط سوف يتم الاعلان عنه على صفحة مديرية التربية والتعليم. 
 
 

 


نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

نتيجه الشهاده الاعداديه بالمنيا

مديرية التربية والتعليم

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