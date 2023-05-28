استمرار أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالأقصر.. والإعلان عنها فور انتهائها

ويتابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد عام دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين، موجهاً كافة المعلمين المشاركين في التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الإنشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن إنتهاء 17910 طالبا وطالبة فى انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم 24 مايو الجارى، حيث تابع وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة سير عملية الامتحانات، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.