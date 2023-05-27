13 لجنة تستقبل 1188 طالبا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تنطلق اليوم امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بجنوب سيناء صناعي وفندقي وتجاري وزراعي، داخل 13 لجنة بمدن المحافظة.

وأعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية (الصناعي – التجاري – الزراعي – الفندقي )بمحافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2022 / 2023 م ووفق الجدول المعلن.

وأشار محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إلى أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة 1188 طالبا / طالبة داخل 13 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (3 لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطورسيناء ومدرسة التجارة بنين) و(لجنة وادي مندر بإدارة شرم الشيخ) و(لجنة دهب الثانوية الصناعية بإدارة دهب وملحق بها مدرسة دهب الفندقية) و(لجنة نويبع الثانوية الصناعية وملحق بها مدرسة نويبع الزراعية، ولجنة مدرسة النقب بمدينة طابا ملحق بها ثانوي تجاري)، و(لجنة أبورديس الثانوية الصناعية ملحق بها تجارة أبورديس) و(لجنة مدرسة السلام الابتدائية وملحق بها لجنة الطرفة التجارية والثانوي الزراعي بوادي الراحة)، و(لجنة أبوزنيمة الصناعية بإدارة أبوزنيمة) و(لجنة مدرسة رأس سدر الصناعية وملحق بها مدرسة التجارة، ولجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية ولجنة مدرسة السادات وملحق بها الثانوي التجاري جدارات بها) إضافة لعدد مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما 9 مراكز فرعية.

وأكد وكيل الوزارة، أن لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بالتزام التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وحظر حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب إلي الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون، مشيرا أن العقوبة تصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك، أو ساهم في التسهيل للغش.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم قد قامت بتخصيص 14 استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الشيخ لامتحانات الدبلومات الفنية بعدد 385 سرير مجهزة بسبل المعيشة والراحة المعلمين.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بدأت السبت الماضي 20 مايو 2023 وتبدأ الامتحانات التحريرية اليوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023.