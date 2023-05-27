وكيل التعليم لكفر الشيخ يشدد على منع المحمول بلجان الدبلومات الفنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا برؤساء لجان الدبلومات الفنية ، من خلال الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، و234 رئيس لجنة ومراقب أول، استعدادا لعقد امتحانات الدبلومات الفنية ب 117 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، لاستقبال 30 ألف و155 طالب وطالبة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه وكيل تعليم كفر الشيخ، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والهدوء، محذراً من السماح بدخول المحمول للجان، سواء للطلاب أو المشاركين في أعمال الإمتحانات، كما حذر من الغش في اللجان، والتقى وكيل التعليم برؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين في الإمتحانات، من عدد من المحافظات المصرية ب 26 لجنة، واطمأن على توفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة لتجهيز 117 لجنة لاستقبال 30 ألف و155 طالب وطالبة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قد تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب، وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتم توفير وتجهيز الاستراحات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية، لاستقبال رؤساء اللجان، والأعضاء القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بالأثاث اللازم، وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميا، وبشكل لحظي مستمر مع غرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية، للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات، وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات ،وتعكر صفو أجوائها أولا بأول، وتم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع أسئلة الامتحانات النظرية، وتجهيز السيارات المخصصة، لنقل الكراسات الامتحانية، وتأمينها ،كما تم التنسيق مع مديريات وهيئات الصحة - الإسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل فى مجاله للمعاونة فى مجال الامتحانات.

وأضاف عبدالله، تم الانتهاء من تجهيز وتعقيم اللجان وتطهيرها لاستقبال الطلاب، وتم تشكيل لجان لمراجعة توافر الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية وتخصيص حجرات عزل بكل لجنة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية، لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.