وفاة مدرس خلال امتحان الدبلومات الفنية فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط، وذلك أثناء قيامه بمراقبة الامتحان، حيث فوجىء العاملون داخل مدرسة سوزان الفنية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بسقوط مدرس يدعي بهاء الدين بدوي بشكل مفاجئ ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل بلوغه المستشفي.

وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة فارسكور برفقة رجال الإسعاف لموقع الحدث، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، فيما تم نقل الجثمان إلي مستشفي فارسكور المركزى لاستكمال الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.

وروي شهود عيان، أنهم فوجئوا بسقوط زميلهم داخل اللجنة، مؤكدين أنه لم يظهر عليه أية أعراض تعب قبل بدء الامتحانات غير أنه وبشكل مفاجئ فارق الحياة.

ونعي الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أسرة معلم فارسكور، مشيرا إلي أن المديرية ستقدم بعض القرارات من أجل تكريمه.

وبدأ اليوم السبت، 11 ألفا و411 طالبا وطالبة، بمدارس التعليم الفنى بدمياط، امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2022-2023 م موزعين على 49 لجنة فى 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

ويؤدي اليوم 7582 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية صناعى، بينما يؤدي 572 امتحانات الدبلومات الفنية الزراعي، وكذلك 2602 طالب وطالبة للتعليم التجارى، و549 طالبا وطالبة بالتعليم المزدوج، إلي جانب 106 طلاب وطالبات في التعليم الفندقي.