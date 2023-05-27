محافظ بنى سويف: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية لـ28 ألف طالب

بنى سويف ـ هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على انتظام سير وأعمال الامتحانات النظرية لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، والتي انطلقت "اليوم" وتختتم الخميس 8 يونيو المقبل، وتستكمل بامتحان العملي، الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 16 يونيو، حيث يؤدى أكثر من 28 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 97 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظامي 3 و 5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج).

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب، مؤكدا على أهمية متابعة توافر كل أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة.

من جانبه، أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات على اتصال دائم على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات المركزية بديواني الوزارة و المحافظة ، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كل العقبات، حيث يؤدى الامتحان أكثر من 28 ألفا و600 طالب وطالبة ، في مختلف قطاعات التعليم الفني بواقع ( 15870 للصناعي في 57 لجنة/ 4695 للزراعي في 17 لجنة /7586 للتجاري في 22 لجنة، 265 للفندقي في لجنة عامة)، منوها عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مركز توزيع الأسئلة و وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق مع الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة الامتحان والعمل توفير الجو المناسب لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

أكد وكيل التعليم، انتظام طلاب وطالبات الدبلومات داخل اللجان ،وذلك من خلال تواصله مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء ومراقبي اللجان على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات "منذ الصباح الباكر" ومتابعة وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان لحظة بلحظة، منوها عن تكليفاته لرؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية داخل اللجان) ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب اللجان وتطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الجانب، وعدم السماح مطلقاً بدخول الحقائب إلى مقر اللجنة ، وكذا أى فرد باستثناء المصرح لهم بمتابعة الامتحانات.

كما تم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف مراقب الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات وأخذ القرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسؤول الأمن بعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة، وأنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.