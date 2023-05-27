اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 03:50 م
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وزير الكهرباء يقرر تكريم العاملين بقطاع أبو سمبل تقديرا لجهودهم فى إعادة التيار

السبت، 27 مايو 2023 03:32 م
وزير الكهرباء يقرر تكريم العاملين بقطاع أبو سمبل تقديرا لجهودهم فى إعادة التيار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما قام به العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحديداً بقطاع كهرباء أبو سمبل التابع لمحافظة أسوان وتركي برج نقل جهد 66 فى أقل من ساعة إنجاز غير مسبوق يستحق التقدير وتوجيه الشكر لهم.
 
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه قرر تكريم جميع العاملين بالقطاع بمكتبه بديوان عام  الوزارة بالعاصمة اﻹدارية الجديدة، موضحاً أن العمل بروح الفريق بهدف تقديم خدمة مميزة للمواطن هو الهدف الرئيسي لجميع العاملين بقطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة.
 
وأشار الوزير إلى أن التطوير الذى حدث بشبكة النقل جعلها من أقوى الشبكات بالمنطقة و هو ما جعلها قادرة على مواجهة أى أعطال فنية طارئة فى أسرع وقت و بأعلى جودة ، مشيراً إلى أن  الخدمة التى تقدم ﻷهالى الصعيد حاليا ً تعتبر بجودة عالية لا تقل عن الموجودة بالقاهرة.
 
وكان المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ،أكد أنه تم إعادة توصيل التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل بالكامل من خلال الشبكة الكهربائية، موكداً أنه تم اﻻنتهاء من تغير البرد الذى حدث به التواء نتيجة عاصفة شديدة بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 
و أوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إحلال البرج فى أقل من24 ساعاة بواسطة رجال الشركة المصرية لنقل الكهرباء و قطاع توزيع أسوان الذى دفع بـ18 ماكينة ديزل على الفور لتأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية و اﻻثرية ، موضحاً أن إصلاح العطل تم فى زمن قياسي غير مسبوق نتيجة تكاتف جميع الجهات مع بعضها البعض و اﻻستعدادات التى اتخذتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء مسبقا.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسوان

ابو سمبل

انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أبو سمبل



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