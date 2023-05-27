نيويورك تايمز: "تفاؤل" فى واشنطن باقتراب التوصل لاتفاق حول سقف الديون

كتبت رباب فتحى

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين يكافحون للتوصل إلى اتفاق حول أزمة سقف الديون، مؤكدة أنه إذا ما لم يرفع الكونجرس سقف الديون، ستنفد أموال الولايات المتحدة لتسديد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفشل في رفع ديناميكية الديون يمكن أن يؤدي إلى تعثر وإحداث فوضى في الاقتصاد والأسواق العالمية، ولكن يمنح إعلان يلين المفاوضين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وقال باتريك ماكهنري ، أحد المفاوضين الجمهوريين ، إن بإمكانهم الوفاء بموعد 5 يونيو. وقال للصحفيين "لم ننتهي لكننا على وشك أن نتمكن من أداء هذا وعلينا أن نتوصل إلى بعض الشروط الصعبة حقا."

وقال بايدن للصحفيين إنه يعتقد أن المفاوضين قريبون جدا من التوصل لاتفاق مؤكدا "الأمور تبدو جيدة. أنا متفائل جدا".

ووردت أنباء عن قرب انتهاء المحادثات ، حيث سعى المشرعون إلى تجنب تعثر كارثي وغير مسبوق. وارتفعت الأسهم في وول ستريت والأسهم الأوروبية حيث عمل البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس على اللمسات الأخيرة لحزمة لتقديمها إلى الكونجرس.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن المفاوضين اقتربوا فيما يبدو من إبرام صفقة لرفع الحد الأقصى لمدة عامين والحد من الإنفاق ، بالاتفاق على تمويل دائرة الإيرادات الداخلية والجيش. لكن مسئولا في البيت الأبيض قال للوكالة نفسها إن المحادثات قد تستمر بسهولة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إبلاغ المشرعين بالاستعداد لطلبهم فى أى وقت بعد مغادرتهم واشنطن لقضاء عطلة يوم الذكرى.

ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونًا - وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.