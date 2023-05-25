تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم خلالها تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و762 شاحنة و64 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 378 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع، 384 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس وMINDANAO قادمة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة ثلاث سفن وهم MERLINعلي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا، امل والقاهرة.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و290 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2950 راكبا بموانيها.





