اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

الخميس، 25 مايو 2023 10:30 ص
تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم خلالها تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و762 شاحنة و64 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 378 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع، 384 شاحنة و22 سيارة. 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس وMINDANAO قادمة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة ثلاث سفن وهم  MERLINعلي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا، امل والقاهرة.
 
فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و290 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا.
 
فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2950 راكبا بموانيها.
 


 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حركة الموانئ البحرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة