مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع 2023 فى دورته الـ90

كتبت - مرام محمد

تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال الإدارة العامة للحدائق والتشجير، ب معرض زهور الربيع 2023، والذي تُقام فعالياته بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تعرض مجموعة متنوعة من شتلات الأشجار والنباتات، التي تمت زراعتها بمواقع الشركة، بالجناح الخاص بها خلال فترة المعرض، والذي يستمر لمدة شهر، تحت شعار "100 مليون" شجرة.

وعلى هامش فعاليات المعرض، يقوم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بعمل حملات توعوية تهدف إلى حث زائري المعرض على أهمية الحفاظ على المياه، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية المائية.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لا تألو جهداً في تعزيز نشر ثقافة الوعي المائي، لافتاً إلى أن المعرض يُشكل مناخاً مناسباً لحث المهتمين بالزهور والنباتات على أهمية ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أنه يمكن تعظيم الاستفادة من المياه المتبقية فى الاستخدامات اليومية في ري بعض الزهور والنباتات.