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محافظ كفر الشيخ ونائبه يهنآن أماني شاكر لتعيينها نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ

السبت، 27 مايو 2023 11:42 م
محافظ كفر الشيخ ونائبه يهنآن أماني شاكر لتعيينها نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ الدكتورة أماني شاكر
كفر الشيخ- محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وعميد كلية التربية النوعية، لصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينها نائبا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب بالجامعة.

تخرجت الدكتورة أماني شاكر في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه عام 2004م.

وتدرجت في المناصب العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عام 2012، وتولت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر وخارجها.

وفي 20 يناير عام 2021م، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا، بتعيين الدكتورة أماني محمد شاكر، مقرراً لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب الحالي عن حزب الشعب الجمهوري.

 

الدكتورة أماني شاكر
الدكتورة أماني شاكر

 

 
 

كفر الشيخ

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نائب جامعة كفر الشيخ

المجلس القومي للمرأة

كلية التربية النوعية



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