محافظ أسيوط يتابع حادث انهيار منزل بمركز البدارى.. إنقاذ 8 أشخاص واستخراج جثة

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتابع حادث انهيار منزل ريفى مكون من طابقين بقرية نزلة المغربى التابعة لمركز البدارى، وتواجد السكرتير المساعد وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى والإسعاف بموقع الحادث وإنقاذ 8 أشخاص من سكان المنزل وانتشالهم من أسفل الأنقاض على قيد الحياة ووفاة فتاة من سكان المنزل.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل ريفى مكون من طابقين بقرية نزلة المغربى التابعة لمركز البدارى ووجود بعض سكانا لمنزل أسفل الأنقاض.

وعلى الفور، أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لسكرتير عام مساعد المحافظة المحاسب عدلى أبوعقيل وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

انتقل إلى موقع الحادث كل من المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البرى، وتم الدفع بعدد من سيارات حماية مدنية وأكثر من 9 سيارات إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض، وتم إنقاذ 8 أشخاص من سكان المنزل واستخراجهم أحياء من أسفل الأنقاض وانتشال جثة فتاة، وتم نقل المصابين وجثة الفتاة إلى مستشفى صدفا المركزى، وتم توجيه فريق الإغاثة والدعم النفسى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور رئيس مركز البدارى ورئيس مركز صدفا ورئيس القرية، وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار وجارى فحص المنازل المجاورة ، كما زار السكرتير المساعد المصابين بمستشفى صدفا المركزى لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز البدارى ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسى لسكان المنزل المنهار.