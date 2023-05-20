أهالي الترامسة في انتظار تسلم جثث 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم بقنا.. صور

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انهيار منزل بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من الحماية المدنية إلى مقر الواقعة.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد منصور، وأسماء حسني أبوالحجاج، 26 عامًا، ومحمد هاني منصور، 8 أشهر، وصالحة محمد منصور، 10 أعوام، فيما أصيب رمضان محمود صدقي، 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلي، 37 عامًا، وجنا يوسف منصور، 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلي، 30 عامًا، وتبارك كمال طايع، 28 عامًا، ورفيع هاني خضري، 4 أعوام، وحميدة علي أحمد، 70 عامًا، ونوبية حساني أحمد، 60 عامًا، ويوسف منصور جلال، 45 عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وخروج 8 مصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.