اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالي الترامسة في انتظار تسلم جثث 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم بقنا.. صور

السبت، 20 مايو 2023 03:37 م
أهالي الترامسة في انتظار تسلم جثث 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم بقنا.. صور الأهالى ينتظرون أمام المشرحة
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"، أول صور من أمام المشرحة وانتظار العشرات من الأهالي لاستلام جثث ذويهم، بعد مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انهيار منزل بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا.
 
كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث انهيار منزل بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من الحماية المدنية إلى مقر الواقعة.
 
وأسفر الحادث عن  مصرع  محمد منصور، وأسماء حسني أبوالحجاج، 26 عامًا، ومحمد هاني منصور، 8 أشهر، وصالحة محمد منصور، 10 أعوام، فيما أصيب رمضان محمود صدقي، 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلي، 37 عامًا، وجنا يوسف منصور، 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلي، 30 عامًا، وتبارك كمال طايع، 28 عامًا، ورفيع هاني خضري، 4 أعوام، وحميدة علي أحمد، 70 عامًا، ونوبية حساني أحمد، 60 عامًا، ويوسف منصور جلال، 45 عامًا.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وخروج 8 مصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.
 
 
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (1)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (1)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (2)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (2)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (3)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (3)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (4)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (4)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (5)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (5)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (6)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (6)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (7)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (7)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (8)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (8)

الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (9)
الأهالى ينتظرون أمام المشرحة (9)
 
 
 
 
 
 
 

 


انهيار منزل

قرية الترامسة

محافظة قنا

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

خروج 8 حالات من مصابى انهيار منزل فى قنا

السبت، 20 مايو 2023 03:01 م

صرف إعانة عاجلة للأسر المتضررة في انهيار منزل بقنا.. صور

السبت، 20 مايو 2023 01:58 م

ارتفاع ضحايا انهيار منزل بقرية الترامسة فى قنا لـ 4 قتلى و10 مصابين

السبت، 20 مايو 2023 11:27 ص

الصور الأولى لانهيار منزل بقنا والحماية المدنية تبحث عن جثة أسفل الأنقاض

السبت، 20 مايو 2023 11:18 ص

أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار منزل بقنا

السبت، 20 مايو 2023 10:32 ص

مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انهيار منزل بقنا

السبت، 20 مايو 2023 09:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة