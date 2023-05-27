اليوم السابع
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كنائس زويلة تنظم احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة.. غدًا

السبت، 27 مايو 2023 08:00 ص
كنائس زويلة تنظم احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة.. غدًا كنائس حارة زويلة
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحى الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، غدّا الأحد الموافق 28 مايو المقبل، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

 

وتأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصرى، ولأول مرة فى تاريخ الكنيسة، سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثرى، والذى يضم رفات لبعض الأباء.

 

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس زويله

مجلس النواب

السياحه الدينيه



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