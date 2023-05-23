اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كنائس زويلة تنظم احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة والكشف عن صندوق أسرار

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:31 ص
كنائس زويلة تنظم احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة والكشف عن صندوق أسرار كنائس زويلة
كتب-: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحى الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يوم الأحد الموافق 28 مايو المقبل، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، وحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتأتى الاحتفالية فى إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصرى، ولأول مرة فى تاريخ الكنيسة، سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثرى، والذى يضم رفات لبعض الأباء.

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء.

 


كنائس زويله

الكنيسه الارثوذكسيه

العائله المقدسه

مسار العائله المقدسه

كنائس زويله الاثريه



الموضوعات المتعلقة

"سياحة الشيوخ" توصي بأهمية تدريب وتأهيل المرشد السياحى للتعامل مع رحلات مسار العائلة المقدسة

الأحد، 21 مايو 2023 08:00 م

مشروع مسار العائلة المقدسة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:39 ص

السياحة والآثار تتابع أعمال التطوير ومدى جاهزية نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط

الأحد، 14 مايو 2023 11:39 م

محافظ أسيوط ونائب وزير السياحة يتفقدان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

الأحد، 14 مايو 2023 07:53 م

مسار العائلة المقدسة فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين القادم

الخميس، 11 مايو 2023 12:53 م

تفاصيل إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون.. "فيديو"

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:00 م

تعرف على مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون.. يتضمن ترميم الأديرة القبطية والمواقع الأثرية المارة بالمسار التاريخى.. جهود مكثفة بالبحيرة لتشجير ورصف الطرق ورفع منظومة الكهرباء بتكلفة 80 مليون جنيه

الإثنين، 01 مايو 2023 06:00 ص

أجندة مزدحمة للجان النوعية بمجلس الشيوخ.. ترسيخ قيم التسامح وتعزيز الانتماء الوطنى على طاولة اللجنة الدينية.. والثقافة تبحث إحياء مسار العائلة المقدسة فى الترويج للسياحة الدينية

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة