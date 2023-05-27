غلق سنتر تعليمى يدار دون ترخيص فى الدقى استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة لإيقاف عمل سنتر تعليمي يدار دون ترخيص بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بشارع هارون من ميدان المساحة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، وإدارة الإشغالات، عن إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حتى إعادة استخدامه إلى سكني.

وشهدت الحملة ضبط 19 سيارة مخالفة بالانتظار أعلى الرصيف مما يسبب تلف للإنترلوك وفرض غرامة فورية على المخالفين، علاوة على رفع 333 حالة إشغال في خط سير الحملة بشارع المساحة والسالولي وشارع الدقي وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

الجدير بالذكر أن حي الدقي كان قد استجاب لشكاوى عدد من المواطنين بتحويل جراج إلى مغسلة سيارات بشارع النخيل بجوار نادي الصيد.

وعلى الفور شن الحي حملة مسائية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، وتم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة واتخاذ إجراءات قطع المرافق حتى إعادة استخدامه كجراج لانتظار السيارات فقط.