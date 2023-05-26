حى الدقى يتصدى لمخالفات استبدال أنشطة الجراجات ويرفع 121 حالة إشغال.. صور

كتبت - مرام محمد

استجاب حي الدقي بمحافظة الجيزة لشكاوى عدد من المواطنين بتحويل جراج إلى مغسلة سيارات بشارع النخيل بجوار نادي الصيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة كافة المخالفات فى مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وسرعة فحص طلبات المواطنين والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم.

وعلى الفور شن حي الدقي حملة مسائية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة وجارٍ اتخاذ إجراءات قطع المرافق حتى إعادة استخدامه كجراج لانتظار السيارات فقط.

وشهدت الحملة ضبط 19 سيارة مخالفة بإلقاء مياه ملوثة على الطريق العام وفرض وغرامة فورية على مخالفين، كما تم ضبط سيارة ملاكي مخالفة في شارع جامعة الدول العربية بتغير نشاطها واستخدامها إلى بيع مشروبات دون تصريح مع سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة، وتم التحفظ عليها في جراج الحي.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات في خط سير الحملة بشارع السودان وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز وشارع الدقي، وتم إيداع جميع المضبوطات والتي بلغت 121 حالة إشغال في مخازن الحي.