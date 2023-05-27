علاج جديد لمتلازمة الفول السودانى لدى الأطفال

رانيا عامر

كشفت دراسة أمريكية عن أن لصقة الفول السوداني في مرحلة متأخرة من التجارب السريرية، أظهرت نتائج واعدة على الأطفال الصغار المصابين بحساسية الفول السوداني ، وفقًا لما ذكرته مجلة "نيو إنجلاند" الطبية.

وأجرى باحثون من مجموعة الأدوية البيولوجية الفرنسية DBV Technologies، والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، تجربة عشوائية مزدوجة التعمية للصقة Viaskin Peanut بين الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و3 سنوات، والذين شخصوا بأنّ لديهم حساسية على الفول السوداني، وشملت التجربة 362 طفلاً من 8 دول.

وتم اختيار 244 منهم بشكل عشوائي للحصول على لصقة Viaskin، التي تحتوي على 250 ميكروغرامًا من بروتين الفول السوداني. وحصل 118 طفلًا على رقعة وهمية.

وبوتيرة يومية، وضع الأطفال رقعات الفول السوداني بين أكتافهم لمدة عام، قبل إجراء أي فحوص، واتضح أخيرًا أنّ الأطفال، الذين يعانون من حساسية أقل، يمكنهم تناول 3 أو 4 حبّات من الفول السوداني. ويمكن أن يتناول الأطفال التي سجلت لديهم مستويات أعلى من الحساسية تجاه الفول السوداني حبّة واحدة فقط.

وشعر جميع المشاركين في الدراسة تقريبًا بأعراض معاكسة، كالاحمرار والحكّة والتوّرم. وتم الإبلاغ عن حالات جدّية لدى 21 طفلاً استخدموا لصقات Viaskin، وثلاثة لدى مجموعة الدواء الوهمي.

وخلال فترة الدراسة، تم الإبلاغ عن رد فعل تحسّسي خطير يعرف باسم الحساسية المفرطة بين 7.8٪ من متلقي لصقة Viaskin، و3.4٪ من الأطفال الذين حصلوا على الدواء الوهمي.

وانسحب 8 مشاركين من التجربة بسبب النتائج غير المرغوب فيها.

ولاحظ الباحثون أن دراستهم تحمل العديد من القيود، منها استبعاد الأطفال الذين لديهم ردود فعل تحسسية قوية لأسباب تتعلق بالسلامة، كما يوجود نقص في التنوع العرقي بين المشاركين.