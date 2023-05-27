اليوم السابع
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طقس سيئ وسماء ملبدة بالغيوم بالمنيا.. صور

السبت، 27 مايو 2023 11:01 ص
طقس سيئ وسماء ملبدة بالغيوم بالمنيا.. صور سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا موجة من الطقس السيء منذ أمس، حيث تشهد المحافظة اختفاء للشمس بسبب الأتربة المتراكمة فى السماء والسحب المحملة بمياه الأمطار، ونشاط للرياح الذى تظهر سرعته فى الأماكن المفتوحة والطرق السريعة، كما تساقطت الأمطار الخفيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
 
ومن جانبها قامت إدارة المرور بمحافظة المنيا بنشر العديد من الدوريات المرورية على الطريق للحد من السرعة الزائدة للسائقين وتحذيرهم من مخاطرها، وعمل أكمنة ثابته ومتحركة، إلى جانب توجيه رؤساء الوحدات المحليه بالمرور على مخرات السيول ومنع أى تجاوزات وتعديات عليها. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود  طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء   .

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  السبت:  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى  29 درجة  .

سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (1)
سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (1)

 

سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (2)
سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (2)

 

سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (3)
سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (3)

 

سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (4)
سماء ملبدة بالغيوم بالمنيا (4)

 

 


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