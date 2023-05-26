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غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 26 مايو 2023 02:58 م
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

وتتوقع الهيئة أيضًا أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى  29 درجة.


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