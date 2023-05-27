إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص خلال مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، بسبب تجدد خلافات قديمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية داخل عزبة أحمد يونس التابعة للوحدة المحلية بقرية شم البحرية في مركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع المشاجرة بين أفراد عائلتي العقالية والعناترة، بسبب تجدد خلافات قديمة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: "عزام.ش" 33 عاما، مزارع، مصاب بطلق ناري خرطوش بالساقين، "ذوات.ص" 45 عاما، ربة منزل، مصابه بطلق ناري خرطوش بالساق اليسري، "محمد.ج" 44 عاما، مزارع، مصاب بكدمات وسحجات بالرأس والجسم، وجميع المصابين من أفراد عائلة العقالية ويقيمون في قرية شم البحرية بمركز مغاغة، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمكان المشاجرة منعا لتجدد الاشتباكات، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، واستكمال التحريات اللازمة، للعرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.