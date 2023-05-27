اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 03:24 م
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ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن مخالفة وتحرير 10 محاضر بحملات رقابية بالشرقية

السبت، 27 مايو 2023 03:10 م
ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن مخالفة وتحرير 10 محاضر بحملات رقابية بالشرقية الحملات التفتيشية
الشرقية- إيمان مهنى

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حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 10 محاضر مخالفة، وضبطت 3 أطنان و79 كيلو لحوم ودجاج مخالفة خلال الحملات التفتيشية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن الرقابة التموينية مباحث التموين، الرقابة الصحية ، الرقابة الإدارية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم والدواجن.
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة وضبط 3 طن و79 كجم دجاج ولحوم مخالفة بيانها واحد طن و950 كجم دجاج و960 كجم  دجاج مفروم غير صالح للإستخدام الآدمي و125كيلو لحم مفروم بدون بيانات و44 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.
 
 
 

الشرقية

بيطري الشرقية

حملات تفتيشية علي الاسواق

ضبط لحوم مخالفة



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