لجان من الطب البيطرى بالأقصر تحصن الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن تواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية والترقيم والتسجيل والتحصين للحيوانات المؤمن عليها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف مدير بيطرى الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تشكلت عدة لجان طبية بيطرية، أولها تحت إشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية برئاسة الدكتورة أفكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بارمنت، والثانية تحت إشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية التابعة لوحدة المحاميد البيطرية برئاسة الدكتور محمد محمود محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، ومشاركة كلا من الدكتورة أمينة حسان رئيس قسم الترقيم والتسجيل بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة ماريان عاطف قسم الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وعز محمد من قسم التأمين على الثروة الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، إنه تم تشكيل لجنة ثالثة تحت إشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية التابعة لوحدة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، ولجنة رابعة تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية التابعة لإدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتورة حنان حسين رئيس قسم التأمين على الثروة الحيوانية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بالإدارة، حيث تمت متابعة الحيوانات المؤمن عليها بنطاق وحدة العضايمة البيطرية بإسنا.

كما تم تنظيم لجنة خامسة تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية التابعة لإدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتورة حنان حسين رئيس قسم التأمين على الثروة الحيوانية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة زينات عبد العاطى رئيس قسم الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية، حيث تم متابعة الحيوانات المؤمن عليها التابعة لإدارة إسنا البيطرية، وتواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية وترقيمها وتسجيل وتحصين الحيوانات المؤمن عليها، وذلك حرصاً على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها.



لجان من الطب البيطرى بالأقصر تفحص وتحصن الماشية



متابعة فحص وتحصين الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية



لجان الطب البيطرى لحماية الماشية وتحصينها



فحص وتحصين الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالأقصر



عمليات فحص وتحصين الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية