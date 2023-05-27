صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 6.8%، 6.7%، 6.1%، أعقبهم قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.7%، 5.2%، 5.2%، على التوالي، يليهم قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، 3%، على التوالي.

وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.4%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاعا العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية وحيدًا بنسبة 3.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 17043.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 3101.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 4665.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20354.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 3992.24 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.105 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 661.6 مليار جنيه إلى 671.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.7 مليار جنيه إلى 215 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.