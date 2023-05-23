هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها المجموعة المالية هيرميس القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للاتصالات، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، وبالم هيلز للتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 16667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 19813 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 6974 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4546 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3911 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 22.3 مليون سهم بقيمة 412.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 550 ألف سهم، 67.6 ألف سهم، 19.5 ألف سهم، 9.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 19.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 200 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 26 ألف سهم، 4500 سهم، 2.55 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 200 ألف سهم، 200 ألف سهم، 131.2 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 177.8 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 1.049 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 841.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24.66%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 304.4 مليون جنيه مقارنةً مع 120.3 مليون جنيه بنسبة نمو 152.93%.

وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 5.3 مليار جنيه، وبلغ صافي أرباح الفترة 72.2 مليون جنيه مقارنة مع 58.8 مليون جنيه.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، صافي التمويلات للعقود الجديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بلغت مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023 بنسبة نمو 13%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 38% عن الربع الأول للعام المالي 2023.

وحققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إيرادات بلغت 13.6مليون جنيه عن السنة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 10.1 مليون جنيه بنسبة نمو 0.35%، وحققت خسائر بلغت 10.9 مليون جنيه مقارنة مع 14.4 مليون جنيه بنسبة نمو 0.24%.