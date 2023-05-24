صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "المنسوجات" و"الأدوية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.7%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.3%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.1%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%.

كما ارتفع قطاعا العقارات والسياحة والترفيه بنسبة 1.6%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، ثم قطاعات الخدمات التعليمية، والبنوك، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7% 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 849.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 7.91%، واستحوذت المؤسسات على 24.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، 183.4 ألف جنيه، 32.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 151.9 مليون جنيه، 22.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 20404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 7143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3879 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.