بنى سويف هانى فتحى

بدأ منذ قليل توافد طلاب الدبلومات الفنية بكافة أنواعها على لجان الامتحانات داخل محافظة بنى سويف فى أول أيام الامتحانات.

وشهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة بنى سوف تفتيش الطلاب لمنع دخول التليفونات إلى داخل اللجان .

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنيه ببنى سويف ، بإجمالي يزيد عن 28 ألف و600 طالباً وطالبة بواقع ( 15870 للصناعي / 4695 للزراعي /7586 للتجاري ،265 للفندقي) داخل 97 لجنة موزعة على مستوى المحافظة (57 للصناعي ، 17 للزراعة ، 22 للتجاري ولجنة للفندقي) ، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظام 3 سنوات/ نظام 5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج ).

من جهته أوضح"محمد عبد التواب" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات العملية والنظرية لطلاب الدبلومات الفنية ،حيث تم عقد اجتماع بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ومديري المراحل، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العلمي.





توافد-طلاب-الدبلومات-الفنية-على-اللجان-فى-أول-أيام-الامتحانات-ببنى-سويف-(1)



توافد-طلاب-الدبلومات-الفنية-على-اللجان-فى-أول-أيام-الامتحانات-ببنى-سويف-(2)