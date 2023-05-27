اليوم السابع
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مدير تعليم المنوفية يتابع توزيع أوراق الأسئلة على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 27 مايو 2023 08:47 ص
مدير تعليم المنوفية يتابع توزيع أوراق الأسئلة على لجان امتحانات الدبلومات الفنية إحدى لجان الامتحانات
المنوفية - محمد فتحى

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تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، بدء امتحانات الدبلومات الفنية للمواد النظرية، اليوم السبت، والتى تستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو، بعدد لجان امتحانية 117 لجنة بنوعياتها المختلفة ما بين صناعي وتجاري وزراعي وفندقي وتكنولوجيا تطبيقية، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية 33620 طالبا وطالبة موزعة كالتالي، صناعي نظام الثلاث سنوات، صناعي مهنى، مزدوج وتطبيقية، صناعي نظام الخمس سنوات، والتعليم التجاري بنوعياته، تجاري ثلاث سنوات، تجاري فندقى، تجاري الخمس سنوات، التعليم الزراعي، زراعي نظام الثلاث سنوات، زراعي مهنى، مزدوج زراعى.
 
وذلك في ظل التواجد الأمني والشرطي منذ الفجر وحتى تحرك خطوط السير، من أجل  تأمين أوراق الأسئلة لتصل لمقار اللجان الامتحانية وتأمين عودة أوراق الإجابة مرة أخرى إلى مركز تجميع أوراق الإجابة تمهيدا لمصاحبتها إلى مقر لجنة النظام  والمراقبة بالقاهرة.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تعليم المنوفية

امتحانات الدبلومات الفنيه



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