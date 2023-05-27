تضرر خط أنابيب نفطى روسي.. وأوكرانيا تعلن قتل 206 آلاف جندي من قوات موسكو

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام، اليوم السبت، إن مبنى خط أنابيب نفطي بمنطقة بسكوف الروسية على حدود بيلاروسيا، تعرض للضرر بعد وقوع انفجار ضخم بالمنطقة.

من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن أوكرانيا هاجمت "الكرملين" بطائرات مسيرة في 3 مايو الجاري بدون التنسيق مع الدول الغربية.

وقال جالوزين - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت "شهدنا في 3 مايو الحالي عملا إرهابيا جديدا نفذه نظام كييف بالهجوم على مبنى الكرملين، حيث كانت هناك في الواقع محاولة لاغتيال الرئيس الروسي، كما أن الكرملين في موسكو يعتبر موقعا للإرث الثقافي على قائمة اليونسكو".

من جهته أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 206 آلاف و200 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و799 دبابة و7 آلاف و442 من المركبات المدرعة و3 آلاف و406 من النظم المدفعية و572 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و329 من أنظمة الدفاع الجوي و310 طائرات مقاتلة و296 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و172 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 449 من المعدات الخاصة و2941 طائرة مسيرة وإسقاط 1025 صاروخا من طراز كروز".