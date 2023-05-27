ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "مباشر" تنفذ تداولات بـ1.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.795 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.8%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.759 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.5%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.103 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 902.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 869.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 799.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 732.8 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 693.6 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا اتش سي لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 689.3 مليون جنيه، 644.8 مليون جنيه، بنسبة 4.9%، 4.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 17043.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 3101.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 4665.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20354.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 3992.24 نقطة.