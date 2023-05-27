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تجديد حبس الزوج المتهم بقتل زوجته فى الشرقية 15 يوما

السبت، 27 مايو 2023 11:17 ص
تجديد حبس الزوج المتهم بقتل زوجته فى الشرقية 15 يوما حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، تجديد حبس شخص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد داخل منزلهما بقرية تابعة لمركز منيا القمح.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت اخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر القاضي بمركز منيا القمح، وتبين من التحريات الأولية مقتل ريهام ذ 40 سنة، تعمل مدرسة، على يد زوجها أسامة ن، 43 سنة، وأن الزوج قد أنهى حياة زوجته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.
 
تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث، وأمرت بحبس الزوج المتهم على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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