اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص في انهيار بئر أرضي بالشرقية

السبت، 27 مايو 2023 10:52 ص
إصابة 3 أشخاص في انهيار بئر أرضي بالشرقية موقع الحادث
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بحالات إغماء؛ إثر تعرضهم للسقوط في حادث انهيار بئر أرضي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كل من: عبدالنبي م ع، 35 سنة، مقيم بمركز بلبيس، وأيمن ب م، 25 سنة، مهندس، مقيم بمركز الزقازيق، وزينهم ع م، 42 سنة، مقيم بمركز الزقازيق، مصابين بحالات إغماء، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر سقوطهم جراء انهيار بئر أرضي في مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

العاشر من رمضان

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