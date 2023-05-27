انتظام دخول طلاب الدبلومات فى لجان الوادى الجديد لأداء الامتحانات دون معوقات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

انتظم طلاب وطالبات الدبلومات الفنية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد، فى لجان الامتحانات اليوم السبت دون معوقات أو شكاوى وسط إجراءات تأمينية واستعداد تام لاستقبال الطلاب وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة حيث جرى تجهيز اللجان بكافة سبل الراحة والأمان ليسنى للطلاب أداء الامتحانات دون معوقات.

وكان سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، التقى أمس الجمعة، برؤساء لجان ومراقبي امتحانات الدبلومات الفنية، ومديري الإدارات التعليمية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات التعليمية، عبر تقنية الكونفرانس الافتراضى، ولمناقشة آخر المستجدات والأوضاع و استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية الدور أول» للعام الدراسى 2022_2023م .

واستعرض الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وكل ما من شأنه ضمان حسن العمل واستقراره .

ووجه مدير التعليم بالمحافظة رؤساء اللحان والمعنيين بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والتصدى بكل حزم لأى محاولات للغش والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة .

ووجه وكيل تعليم المحافظة بضرورة التكاتف والتعاون المثمر والوقوف على اى مشكلات قد تطرأ ووضع الحلول المناسبة والفورية لها مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان دون أى توتر .