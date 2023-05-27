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تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش بعد بدء اللجنة

السبت، 27 مايو 2023 09:26 ص
تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش بعد بدء اللجنة امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور لامتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصور المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وانطلقت قبل قليل الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية 2023، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان، مؤكدة أنه سيتم حرمان الى طالب يغش أو يدخل لجنة الامتحان وبحوزته تليفون محمول أو أى أجهزة غش، موضحة أن تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان والتواصل مع رؤساء اللجان.
 
وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ، الكتاب الدوري رقم 22 بتاريخ 25 مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسى الحالى، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.
 
ونص الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم، نحو التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. 
 
كما نص على عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.
 
كما نص الكتاب الدورى على العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.
 

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