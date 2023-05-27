السعودية: الانتهاء من 72% من طريق الحج الرابط بين السعودية والعراق

يُذكر أنه في عام 2017 تمّ تأسيس مجلس التنسيق السعودي-العراقي بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والسياحية والثقافية والإعلامية.