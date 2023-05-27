السجن 6 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح في الوراق

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته، لإدانته بتكوين تشكيل عصابي مع أخرين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي و مختار عنصيل سالم وأمانة سر عبد العزيز مناع و وائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13779 لسنه 2018 جنايات قسم الوراق، أن "طارق . د"، 22 سنة، كهربائي، و"أحمد . س"، 20 سنة، سائق، و"سید . د"، 23 سنة، مبلط سيراميك، "أحمد . ج"، لأنهم في يوم 19 سبتمبر من عام 2018، قبضوا على المجني عليه "عبد الله . ع" بدون وجه حق، و حجزوه تحت تهديد السلاح بداخل السيارة الأجرة قيادة الثاني، و كان القبض و الحجز مصحوبين بتعذيبات بدنية، فأحدثوا به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق، و قد ظل سيرهم بالمركبة حتى استلبوا المنقولات حوزته و ذلك على النحو المبين بالوصف التالي.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفا و قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، بطريق الإكراه الواقع عليه، حال استقلاله السيارة الأجرة قيادة الثاني و ما أن وصلوا لمكان قصي حتى باغته الأول بإشهار سلاحا أبيض "مطواة" في وجهه مهدا إياه به حال تعدى الآخرين عليه ضرباً، فأحدثوا إصاباته الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه و شل مقاومته، و تمكنوا من إتمام جريمتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني .

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الأربعة بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام، وأضاف أنهـم يستخدمون السيارة المنوه عنها والمملوكة لأحد الأشخاص لإتمام جريمتهم.