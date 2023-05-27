افتتاح منفذين للحوم البلدى بمغاغة فى المنيا ومتابعة تدشين المبادرة بملوي وأبوقرقاص

افتتح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة بمحافظة المنيا، منفذين لبيع اللحوم البلدية امام المنتزة بجوار مجلس المدينة، والاخر امام حديقة طه حسين، مشيراً إلى أنه يجري فتح منفذ بقري طنبدي ودهروط، وذلك ضمن مباردة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ البيع وبمحال الجزارة، حرصاً على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.
وفي هذا السياق تابع اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع عدد من الجزارين ، حيث أكد " السايس" أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.
كما تابع تاج ابو سداح رئيس مركز ابو قرقاص، تنفيذ أعمال مبادرة تخفيض اسعار اللحوم، وذلك من خلال المرور على منافذ البيع ومحالات الجزارة بزمام المركز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وفي هذا السياق تابع اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع عدد من الجزارين ، حيث أكد " السايس" أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.
كما تابع تاج ابو سداح رئيس مركز ابو قرقاص، تنفيذ أعمال مبادرة تخفيض اسعار اللحوم، وذلك من خلال المرور على منافذ البيع ومحالات الجزارة بزمام المركز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (1)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (2)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (3)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (4)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (5)
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