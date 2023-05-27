اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح منفذين للحوم البلدى بمغاغة فى المنيا ومتابعة تدشين المبادرة بملوي وأبوقرقاص

السبت، 27 مايو 2023 01:45 م
افتتاح منفذين للحوم البلدى بمغاغة فى المنيا ومتابعة تدشين المبادرة بملوي وأبوقرقاص افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة بمحافظة المنيا، منفذين لبيع اللحوم البلدية امام المنتزة بجوار مجلس المدينة، والاخر امام حديقة طه حسين، مشيراً إلى أنه يجري فتح منفذ بقري طنبدي ودهروط، وذلك ضمن مباردة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ البيع وبمحال الجزارة، حرصاً على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق تابع اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع عدد من الجزارين ، حيث أكد " السايس" أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

كما تابع تاج ابو سداح رئيس مركز ابو قرقاص، تنفيذ أعمال مبادرة تخفيض اسعار اللحوم، وذلك من خلال المرور على منافذ البيع ومحالات الجزارة بزمام المركز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
 
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (1)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (1)

افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (2)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (2)

افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (3)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (3)

افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (4)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (4)

افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (5)
افتتاح منفذين للحوم البلدية بمغاغة (5)

 


بيع اللحوم

مبادرات مجتمعية

وحدات محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمركزى بنى مزار ومطاى فى المنيا

الخميس، 25 مايو 2023 10:39 ص

أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:00 ص

الزراعة تطرح لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:24 م

وزارة الزراعة تكشف خلال اجتماع بـ"خطة النواب": نبيع كيلو اللحم البلدى بـ225 جنيها.. ومصر تمتلك 7.5 مليون ماشية.. موازنة الوزارة 23/24 تبلغ 12.7 مليار جنيه.. وحققنا طفرة فى صادراتنا الزراعية وصلت لـ6.5 مليون طن

الإثنين، 22 مايو 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة