إنقاذ سمكة قرش بعد تعلقها بالشعاب المرجانية فى البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مكتب محميات بورت غالب، التابع لمحمية وادى الجمال بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، بتمكن الباحث البيئي إسلام بيومي، بالتنسيق مع أحد الغطاسين، إنقاذ سمكة قرش ، من النوع المسالم، وسط الشعاب المرجانية، أمام شاطئ إحدى القرى السياحية، حيث تمت إعادتها إلى المنطقة التي تتواجد بها بشكل آمن.

كان ورد إخطارا للمهندس سامح المصري، مدير محمية وادي الجمال، من مسؤول نشاط رياضي بأحد فنادق بورت غالب بوجود سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية، حسب إخطار أحد الغطاسين الأجانب.

وعلى الفور، انتقل اسلام بيومي الباحث بمحمية وادي الجمال إلى مكان الواقعة، وبمشاركة مدير مركز الغوص الموجود بالفندق، وتم تحرير سمكة القرش من وسط الشعاب المرجانية، وتبين أنها من أنواع القروش المسالمة، والاسم العلمي لها «وايت تب شارك» ويتراوح طولها نحو 2 متر وهي أنثى، وعقب إنقاذها تم توجيهها إلى مكانها التي تتواجد فيه بشكل دائم.

وأكد المشاركون في إنقاذ سمكة القرش أنه لا توجد منها أي مخاطر، ومن المقرر متابعتها خلال الفترة المقبلة، للتأكد من سلامتها وسلوكها.