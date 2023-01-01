أسترالى يغامر بحياته لإنقاذ سمكة قرش من النفوق

كتب محمد جمال

تمكن راكب أمواج فى أستراليا، من إنقاذ سمكة قرش من النفوق، حيث هرع الرجل إلى إنقاذ قرش عندما رآه يترنح على مياه الشاطئ، دون أن يخشى تعرض حياته للخطر، بحسب سكاى نيوز.

وأظهر مقطع فيديو راكب الأمواج الأسترالى وهو يسارع إلى إنقاذ قرش بدأ وهو يترنح على شاطئ "إيسترن فيو"، في ولاية فيكتوريا، جنوبي أستراليا.

وفي البداية، حاول الأسترالي، بول ميلز، وعمره يفوق الخمسين، أن يدفع القرش صوب مياه المحيط، عبر استخدام منصة ركوب الأمواج، تفاديا لأن يلامسه بشكل مباشر.



رجل يحمل سمك قرش

وحين أخفق في الخطة الأولى، حمل الرجل الأسترالى القرش بين ذراعيه، ومضى به قدما، ورماه في مياه المحيط، منقذا إياه من نفوق محقق.

وبدا القرش وهو يترنح بشدة، عندما كان راكب الأمواج الأسترالي يحمله من أجل الإعادة إلى مياه المحيط.

وقال بول إن القرش يزن نحو عشرين كيلوجراما، وهو ذو أنف طويل، ولونه أزرق، مضيفا أنه يمارس رياضته في الشاطئ منذ نحو أربعين عاما، ولم يسبق له أن رأى أسماك القرش عل اليابسة إلا في حالات نادرة.

وتابع أنه لا يعرف ما إذا كان القرش قد ضل مساره في مياه المحيط أم إنه مريض، "كل ما حرصت عليه هو أعطيه فرصة ثانية للعيش".

وقوبل سلوك الرجل الأسترالي بإشادة واسعة على المنصات الاجتماعية، على اعتبار أنه عرض سلامته للخطر في سبيل أن يعيد قرشا تائها إلى حيث يمكنه أن يواصل الحياة.