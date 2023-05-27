إنقاذ حياة طفل ابتلع حبة سودانى تسببت فى غلق مسار التنفس بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفي الأطفال التخصصي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، كان قد ابتلع حبة سوداني وتسببت في غلق مسار التنفس الطبيعي لدي الطفل.

وأوضحت مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها، في بيان لها، أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى.

وكشفت المستشفى، أنه تم استقبال الطفل المريض بالمستشفي، حيث كان يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس، وتم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وعلي الفور تدخل الفريق الجراحي وتم العثور علي حبة سوداني كان قد ابتلعها الطفل وتسببت في غلق مسار التنفس الطبيعي لدي الطفل.

وقدمت المستشفي، الشكر للفريق الطبي الجراحي بمستشفى الأطفال التخصص ببنها، تحت قيادة الدكتور محمد محمد متولي نائب المدير.