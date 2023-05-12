فريق جراحى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها ينقذ طفل يعانى من فتق بالحجاب الحاجز

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد متولي نائب مدير المستشفي، من إنقاذ حياة طفل يعاني من فتق مفاجئ مختنق بالحجاب الحاجز، وتم غلق فَتْحَة الفتق وإعادة الأمعاء إلي وضعها الطبيعي، وخروج الطفل بعد تعافيه.

وكانت مستشفي الأطفال التخصصي ببنها، استقبلت طفل يعاني من آلام حادة بالبطن، تم عمل الفحوصات اللازمة وتشكك الفريق الجراحي بوجود فتق مختنق بالحجاب الحاجز، حيث تم عمل استكشاف عن طريق الصدر بالمنظار الجراحي وغلق فتحة الفتق وإرجاع الأمعاء إلي وضعها الطبيعي وخروج المريض من المستشفي بسلام.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أن ضم الفريق الجراحي كلا من الدكتور محمد متولي نائب مدير المستشفي، ورئيس قسم الجراحة، والدكتور عمرو عبد الملك أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور عبد الله أحمد أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور محمد الشهاري أخصائي جراحة الأطفال.

كما قدمت المستشفى، الشكر لفريق التخدير والذي ضم الدكتور ولاء حمدي، والدكتور وئام عبد العال، والدكتور أحمد نجيب، وفريق التمريض بشري محمد وإلهام كامل.