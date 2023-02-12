مصرع شخص فى حادث انهيار "بئر" داخل منزل بحاجر الوقف بقنا

لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، فى انهيار بئر داخل منزل بحاجر الوقف شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد مصرع شخص داخل بئر بمنزل فى حاجر الوقف، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن لشخص يدعى شعبان.م، لقى مصرعه بعد سقوط البئر عليها، وأوضحت التحريات الأولية أن الشخص كان نقب على الآثار داخل المنزل فانهار البئر عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

وكان قد لقى شخصان مصرعهما، فى مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتسببين فى الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.