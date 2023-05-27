إصابة 4 رجال وسيدتين فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 4 رجال وسيدتين بجروح قطعية وسحجات وكدمات، إثر حدوث مشاجرة بين الأهالى نطاق مدينة القنايات محافظة الشرقية، واستقبل مستشفى القنايات كل من " س م" 47 عاما ربة منزل، و" ص ع " 55 عاما و" م ص" 27 عاما و" أ ص "29 عاما و" س ع " 25 عاما ربة منزل، و" ي ص " 21 عاما مقيمون القنايات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.