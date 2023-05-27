اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 06:57 م
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إزالة 25 حالة تعدٍ على الترع ومصارف المياه خلال حملة بالعياط.. صور

السبت، 27 مايو 2023 06:06 م
إزالة 25 حالة تعدٍ على الترع ومصارف المياه خلال حملة بالعياط.. صور إزالة التعديات على أراضي الدولة بمحافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال هندسة ري مركز ومدينة العياط، اليوم السبت، حملة مكبرة برئاسة المهندس بهاء عيد الدهشورى وقوة من مديرية الأمن ومركز شرطة العياط، لإزالة التعديات على الترع ومصارف المياه، وذلك ضمن أعمال الموجة "21" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الرى، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عبدالسلام، والمهندس خالد زكي محمد، والمهندسة منى أحمد عبدالستار.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
 

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