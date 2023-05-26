اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

5156 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد

الجمعة، 26 مايو 2023 03:02 م
5156 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد الدكتورة هالة عبد السلام
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5156 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.
 
ونوهت وكيل الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية فى بورسعيد تبدأ غدا السبت 27 مايو الجاري من خلال 24 لجنة أساسية وتستمر حتى 8 يونيو القادم لافتة إلى أن تعليم بورسعيد أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.
 
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 191 طالب وطالبة و1330 طالب وطالبة بالتعليم التجاري و 3332 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي   ٣٣٣٢ و 303 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.
 
وذكرت وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم.
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة