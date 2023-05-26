5156 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5156 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا ببورسعيد في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

ونوهت وكيل الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية فى بورسعيد تبدأ غدا السبت 27 مايو الجاري من خلال 24 لجنة أساسية وتستمر حتى 8 يونيو القادم لافتة إلى أن تعليم بورسعيد أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 191 طالب وطالبة و1330 طالب وطالبة بالتعليم التجاري و 3332 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي ٣٣٣٢ و 303 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.

وذكرت وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم.