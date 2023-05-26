هل عدد ساعات نومك يؤثر على وزنك؟ نصائح لتحسين جودة النوم

كتبت نهير عبد النبى

يتفق الخبراء على أن الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للصحة والرفاهية والوزن بقدر أهمية النظام الغذائي وممارسة الرياضة ، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن قلة النوم تجعل عقلك مستعدًا لاتخاذ قرارات سيئة، وإنه يضعف النشاط في الفص الجبهي للدماغ ، وهو موضع اتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون مرهقًا، تتسارع مراكز المكافأة في عقلك، وتبحث عن شيء يشعر بالرضا لذا، في حين أنك قد تكون قادرًا على التخلص من الرغبة الشديدة في تناول الطعام المريح عندما تكون مرتاحًا جيدًا ، فقد يواجه عقلك المحروم من النوم مشكلة في قول لا لشريحة ثانية من الكعكة.

وجدت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أنه عند قلة النوم ، يزداد تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل ، وكانوا أكثر عرضة لاختيار الوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات، وفي دراسة أخرى أجريت في جامعة شيكاغو ، اختار المشاركون المحرومون من النوم وجبات خفيفة تحتوي على ضعف الدهون مثل أولئك الذين ناموا 8 ساعات على الأقل.

وجدت دراسة ثانية أن النوم القليل جدًا يدفع الناس إلى تناول كميات أكبر من جميع الأطعمة ، مما يزيد من زيادة الوزن ، ووجد الباحثون أن قلة النوم أدت إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالطاقة وعالية الكربوهيدرات.

أضف كل ذلك معًا ، ويبدو أن المخ النائم يتوق إلى الوجبات السريعة بينما يفتقر أيضًا إلى التحكم في الانفعالات ليقول لا.

النوم مثل تغذية الدماغ يحتاج معظم الناس ما بين 7 و 9 ساعات كل ليلة احصل على كمية أقل من ذلك ، وسوف يتفاعل جسمك بطرق تؤدي حتى أكثر الأشخاص إصرارًا على اتباع نظام غذائي.

قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع الكورتيزول،و يشير هرمون التوتر هذا إلى أن جسمك يحافظ على الطاقة لتزويدك بالطاقة لساعات الاستيقاظ.

وجد الباحثون أنه عندما قلل أخصائيو الحميات من النوم على مدى 14 يومًا ، انخفض مقدار الوزن الذي فقدوه من الدهون بنسبة 55٪ ، على الرغم من أن سعراتهم الحرارية ظلت متساوية شعروا بالجوع وأقل إشباعًا بعد الوجبات ، واستنفدت طاقتهم.

حيل ونصائح لنوم أفضل ليلاً

في عالم اليوم ، قد يكون من الصعب الحصول على قيلولة بعد الظهر ، خاصة عندما تجذبك جميع شاشاتك (أجهزة الكمبيوتر ، وأجهزة التلفزيون ، والهواتف المحمولة ، والأجهزة اللوحية) إلى البقاء مستيقظًا لفترة أطول قليلاً.





الأساسيات بسيطة جدًا:



-أغلق جهاز الكمبيوتر والهاتف الخلوي والتلفزيون قبل ساعة على الأقل من الضغط على الكيس.

-احفظ غرفة نومك للنوم. فكر في الاسترخاء والإفراج عن النفس ، بدلاً من العمل أو الترفيه.

-قم بإنشاء طقوس ما قبل النوم إنه ليس الوقت المناسب لمعالجة القضايا الكبيرة بدلًا من ذلك ، خذ حمامًا دافئًا أو تأمل أو اقرأ.

-التزم بجدول زمني ، والاستيقاظ والتقاعد في نفس الأوقات كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

-شاهد ماذا ومتى تأكل تجنب تناول الوجبات الدسمة والكحول قبل موعد النوم ، فقد يتسبب ذلك في حرقة المعدة ويجعل النوم صعبًا وابتعد عن المشروبات الغازية والشاي والقهوة والشوكولاتة بعد الساعة 2 ظهرًا.