مطار مرسى علم الدولى يستقبل 118 رحلة طيران الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الأسبوع المقبل، من السبت وحتى الجمعة المقبلة 118 رحلة طيران دولية أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط وصولا إلى الفنادق مقر إقامتهم على شاطئ البحر الأحمر.

وتبين حسب جداول التشغيل الأسبوعية أن الرحلات الوافدة من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولا من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة التى يصل مواطنيها لمرسى علم.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى خبير سياحي، إن الرحلات الاوربية الاكثر وصولا لمطارى مرسى علم والغردقة حيث يعتبر الالمان فى المقدمة، وكذلك التشيك والبولنديين ، مؤكدا على زيادة معدلات وصول الرحلات خلال الاسبوع المقبل عن الاسبوع الماضى .

وأضاف أن من المتوقع ارتفاع معدلات وصول الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة وخاصة من السياح الألمان والهولنديين والايطاليين فى مرسى علم .