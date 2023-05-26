محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع فى مجالات الاستثمار الأخضر والمستدام

وأوضح "الزملوط"، أن اللقاء استعرض أبرز ما تم تحقيقه من مشروعات ومبادرات لتعزيز التحول الأخضر ومراعاة البُعد البيئي والتي تكللت بإعلان مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية، كما بحث اللقاء التنسيق وتبادل الخبرات لتأهيل عدد من القرى للحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الرشيدة".